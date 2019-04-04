Госдума сегодня повторно рассмотрит закон о запрете хостелов в жилых домах.
Документ был отклонен Советом Федерации. Согласительной комиссии удалось уточнить дату вступления закона в силу, а именно с 1
октября.
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Документ был отклонен Советом Федерации. Согласительной комиссии удалось уточнить дату вступления закона в силу, а именно с 1
октября.
Что хотела сказать Россия посылая посылая самолёты военного ведомства в Венесуэлу? Без сомнений – продемонстрировать серьёзность намерений сохранить президента Николаса Мадуро у власти. Типичное «своих не сдаём», и не важно сколько государств по известным причинам отказались признавать Мадуро легитимным президентом…