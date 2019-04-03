Тело актера Алексея Булдакова должны отправить сегодня из Монголии домой, в Москву
Народный артист скоропостижно скончался во время гастролей на 69-м году жизни, Булдаков был великим актером, — сказал в интервью Первому телеканалу его коллега артист Семен Стругачев.
Булдаков стал известен благодаря роли генерала в комедиях Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», «Операция «С Новым годом!»», «Особенности национальной рыбалки» и других.
Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в московском Доме кино. Дата пока не определена.