Бывший адвокат Марк Фейгин подал иск к ВГТРК и телеведущим Ольге Скабеевой и Евгению Попову

Поводом получила передача «60 минут», которая вышла в эфир в середине ноября. Фейгин требует опровергнуть сведения, которые порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, — рассказали агентству RNS в Савеловском суде Москвы. В частности, в этом выпуске Скабеева и Попов называют Марка Фейгина «уголовником», — отмечает агентство.

Писатель и публицист Дмитрий Быков не видит больших перспектив у этого иска.

С прессой, полагает Дмитрий Быков, лучше общаться во внесудебном формате.

Телеведущие и телеканал информацию об иске не комментируют.