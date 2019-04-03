Законопроект о запрете хостелов в жилых домах вновь выносится сегодня на рассмотрение в Госдуме

Он будет представлен в согласованном с Советом Федерации варианте. Верхняя палата, в частности, требовала отложить вступление закона в силу на октябрь.

Бизнес не успеет подстроиться под новые условия, если закон вступит в силу раньше, — пояснял сопредседатель согласительной комиссии, глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Госдума уже принимала документ о запрете хостелов. Но Совет Федерации в прошлом месяце наложил свое вето.