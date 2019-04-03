В российском футболе сегодня впервые применили систему видеопомощи арбитрам VAR

В матче «Урал» — «Арсенал» судьи после просмотра повтора удалили игрока екатеринбургской команды Петруса Бумаля за удар соперника. А на встрече «Локомотива» и «Ростова» судья назначил пенальти в ворота железнодорожников.

Высоко оценил помощь системы инспектор РФС Андрей Бутенко.

Систему видеопомощи арбитрам активно используют в Европе после чемпионата мира. В нынешнем сезоне она появилась во всех ведущих чемпионатах, за исключением английской Премьер-лиги.