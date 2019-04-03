Россия оказалась в десятке стран с самой высокой смертностью из-за загрязненного воздуха

В 2007-м году по этой причине у нас скончались почти 100 тысяч человек, — говорится в докладе Института показателей и оценки здоровья США. На первой строчке в этом рейтинге оказались Китай и Индия. Там из-за болезней, связанных с загрязнением воздуха, скончались более 1-го миллиона 200 тысяч человек, — передает «Радио Свобода». В свою очередь в Роспотребнадзоре в 2017-м году говорили, что из-за загрязнения воздуха в России умирает ежегодно около 5-ти тысяч человек, — пишет «Российская газета».