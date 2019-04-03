Танкеры венесуэльской нефтяной госкомпании РDVSA, по некоторым данным, начали отключать транспондеры

Эти приборы позволяют отслеживать положение судов. Как передает агентство «Аргус Медиа» со ссылкой на двух представителей компании, таким образом руководство корпорации намерено скрыть от США данные о том, кто ведет дела с Венесуэлой вопреки американским санкциям. Между тем, передача информации о местоположении судна является одним из требований Международной морской организации, — напоминает агентство.

Вашингтон ранее ввел санкции против венесуэльских властей и пригрозил последствиями тем, кто будет покупать у республики нефть.