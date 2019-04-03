По меньшей мере в шести российских городах прошли обыски в рамках расследования дела о взрыве возле ФСБ Архангельска

Как пишет сайт «ОВД-инфо», следственные действия проводились у анархистов и правозащитников. Силовики изъяли компьютерную технику и телефоны. Некоторых активистов допросили.

В конце октября прошлого года молодой человек взорвал самодельную бомбу в здании управления ФСБ по Архангельской области. Сам он при этом погиб. После этого стали приходить сообщения о том, что участников различных движений вызывают на беседы. Возбуждено несколько уголовных дел.