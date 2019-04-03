Росстат настаивает на точности своего исследования об уровне жизни россиян

Для этого были опрошены 60 тысяч семей. С каждым из домочадцев беседовали не менее часа-полутора, — подчеркнули в ведомстве. Методика создавалась вместе с лучшими экспертами страны, — ответили представители Росстата на просьбу Кремля разъяснить появившийся доклад.

Как писала газета РБК, из этого документа следует, что почти треть российских семей не может позволить своим домочадцам по второй паре обуви, а 80% так или иначе сталкивались с финансовыми трудностями.

В Росстате заметили, что по некоторым показателям качество жизни россиян за последние пару лет улучшилось. Это, как передает ТАСС, возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере ее износа, а также есть фрукты в любое время года.