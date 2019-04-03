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22:00, 03 апреля 2019

Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся в СИЗО до конца сентября

Пресненский суд Москвы продлил на полгода срок содержания под стражей футболистов.

Предварительное слушание по делу о двух драках в центре Москвы проходило в закрытом режиме. Поддержать полузащитника «Краснодара» и нападающего «Зенита» пришли их жены, болельщики и просто неравнодушные, сообщил корреспондент «Эха Москвы». Обвинитель Светлана Тарасова вошла в зал в сопровождении двух сотрудников ОМОНа. По словам источника РИА Новости, она неоднократно получала угрозы по другому делу, и ей предоставили госзащиту.

Адвокаты просили отпустить обвиняемых под домашний арест или подписку о невыезде. Также защита попросила вернуть дело в прокуратуру на доследование «в связи с многочисленными ошибками в материалах». Однако судья Елена Абрамова не нашла для этого оснований. Арест также продлен двум другим фигурантам — брату Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому. Все подозреваемые находятся под стражей с октября прошлого года по обвинению в побоях и хулиганстве.

К рассмотрению по существу уголовного дела Пресненский суд Москвы приступит 9 апреля. По мнению адвоката Игоря Бушманова, процесс может продлиться полтора-два месяца.



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