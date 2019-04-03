Зеленский предложил президенту Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил президенту Петру Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Это самая крупная спортивная арена в стране. В своем видеообращении Зеленский сегодня подтвердил, что принимает предложение соперника во втором туре на участие в дебатах, однако соратники президента полагают, что Порошенко откажется от встречи на стадионе. Администрация «Олимпийского», в свою очередь, сказала, что пока заявок на проведение дебатов они не получали.