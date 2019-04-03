«Гражданские самолеты Сухого» решила отказаться от поставок лайнера «Сухой суперджет» словенскому «Адриа Эйрвейз»

Компания «Гражданские самолеты Сухого» решила отказаться от поставок лайнера «Сухой суперджет» словенскому перевозчику «Адриа Эйрвейз». Причиной стали финансовые проблемы у авиакомпании, — пояснили в руководстве российского производителя. Предварительные договоренности на поставку 15-ти самолетов были достигнуты осенью прошлого года.

Между тем, ранее от самолетов «Суперджет» отказалась ирландская компания «Ситиджет». Она единственная в Европе эксплуатировала эти модели.