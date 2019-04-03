Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика попросил у соотечественников прощения

Конституционный суд страны сегодня удовлетворил просьбу 82-летнего политика об отставке.

Накануне вечером Бутефлика объявил об уходе. Свое решение он объяснил необходимостью сохранить стабильность в государстве. На посту президента он пробыл почти 20 лет. Ранее Бутефлика объявил о планах пойти на пятый срок, однако после массовых акций протеста снял свою кандидатуру с президентских выборов.

Новые выборы теперь должны пройти в течение трех месяцев.