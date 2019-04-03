Последний фильм с участием Алексея Булдакова выйдет в российский покат в конце этого года

Это будет семейная комедия под названием «Дикие предки». Как рассказали в съемочной группе агентству ТАСС, Булдаков исполнил одну из главных ролей.

Народный артист скончался сегодня на 69-м году жизни. Это произошло в Монголии, где Булдаков находился на гастролях. Как ожидается, завтра тело актера будет отправлено домой. По предварительным данным, прощание с ним состоится в воскресенье в московском Доме кино.