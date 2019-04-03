Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка

Об этом сегодня сказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. При этом она добавила, что пособий семьям может оказаться недостаточно для поддержания положительной демографической ситуации в стране. Возможно, понадобятся новые меры.

Сейчас деньги после рождения первого ребенка выделяются семьям с низкими доходами, — приводит слова Голиковой агентство Интерфакс. Материнский капитал выдается при рождении второго и последующих детей. Сейчас размер выплаты составляет 453 тысячи рублей.