В Петербурге горит комбинат «Красная нить»

Сотрудники эвакуированы. Площадь возгорания, по данным агентства ТАСС, составляет 600 квадратных метров. В местном управлении МЧС заверили, что спасателям удалось остановить распространение огня. К заводу направили передвижную лабораторию для проб воздуха.

Завод располагается на Выборгской стороне в историческом промышленном районе недалеко от центра города. Тем временем жители Петербурга говорят, что черный дым над местом пожара заметен практически из любого района.