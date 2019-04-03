Израильская делегация потеряла секретные документы по пути в Индию

Члены Совета по национальной безопасности страны забыли их в ресторане перед вылетом, — пишет газета «Гаарец», в распоряжении которой оказались отчеты внутреннего расследования. Инцидент произошел еще в январе. Документы нашел официант ресторана, который через своих знакомых сумел вернуть их представителям Совбеза. В правительстве заверяют, что организации, которые предоставляют угрозу безопасности Израиля, доступа к документам не получили.