Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетила арестованных в России украинских моряков

Она находилась в СИЗО «Лефортово» вместе с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Как рассказали в аппарате омбудсмена, у Миятович была возможность пообщаться с моряками, задать вопросы об условиях из содержания и самочувствии. Представители Москальковой говорят, что у арестованных нет претензий к условиям содержания.

24 гражданина Украины были задержаны осенью прошлого года в районе Керченского пролива. Их обвиняют в незаконном пересечении границы. Сами они настаивают на статусе военнопленных.