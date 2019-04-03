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20:00, 03 апреля 2019

Палата общин отказалась проводить новое голосование по альтернативному соглашению о выходе из ЕС

Палата общин британского парламента отказалась проводить новое голосование по альтернативному соглашению о выходе из ЕС. Причем голоса депутатов разделились поровну. Решающим оказался голос спикера палаты Джона Беркоу, — передает агентство ТАСС.
Евросоюз предоставил Лондону отсрочку до 12-го апреля для того, чтобы договориться о процедуре брекзита. Однако в Брюсселе предполагают, что, скорее всего, Великобритания выйдет из ЕС по так называемому жесткому сценарию без каких-либо соглашений.



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