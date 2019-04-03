Исследование проводилось во всех регионах России. Методика создавалась вместе с лучшими экспертами страны. Таким образом в ведомстве ответили на просьбу Кремля разъяснить данные свежего исследования, где, в частности, говорится, что почти треть семей не имеет средств для того, чтобы купить каждому домочадцу по две пары обуви.

Как сказали изданию РБК в пресс-службе Росстата, на сегодняшний день проведены уже четыре раунда исследований. Пятый планируется в 2020-м году. В том же отчете говорится, что почти 80% российских семей испытывают трудности при покупке самого необходимого.