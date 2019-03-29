Один из авторов обращения в КС по пенсионной реформе назвал отказ суда рассматривать запрос «политическим решением»

Отказ Конституционного суда РФ рассматривать депутатский запрос о пенсионной реформе – неправовое и политически мотивированное решение. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал один из авторов обращения, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист РФ Юрий Синельщиков.

«Это вопрос конституции. В ней прямо написано, что у нас социальное государство и не могут издаваться законы, которые ухудшают социально-экономическое положение граждан. Конституционный суд принял политическое решение», — заявил он.

Ю.Синельщиков отметил, что для него подобное решение Конституционного суда стало неожиданностью. Он предполагал, что суд отреагирует на запрос депутатов и рассмотрит его более основательно, с привлечением различных инстанций. По словам депутата, он рассчитывал выиграть этот процесс в Конституционном суде «хотя бы отчасти».

В декабре прошлого года группа депутатов Госдумы от КПРФ подала в Конституционный суд запрос о проверке закона о повышении пенсионного возраста на соответствие статьям Конституции РФ. Фракции ЛДПР и «Справедливой России» также подписались под этим обращением.

Сегодня КС опубликовал ответ депутатам, в котором сообщил о решении оставить запрос «без дальнейшего рассмотрения», поскольку определение пенсионного возраста – прерогатива законодателя.