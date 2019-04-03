Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией

По графику это должно было произойти еще в марте, — сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что у Каракаса еще есть месяц, чтобы перевести деньги без каких-либо финансовых последствий, — передает агентство Интерфакс.

В начале года в министерстве поясняли, что Венесуэла в марте должна перевести России более 100 миллионов долларов по кредиту в 3 миллиарда. Замминистра Сергей Сторчак не исключал, что с проведением платежа могут возникнуть трудности.

Венесуэла находится сейчас в серьезном экономическом и политическом кризисе.