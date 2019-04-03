Количество россиян с диагнозом ВИЧ превысило один миллион

Об этом говорится в справке Центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре. По его сведениям, к концу прошлого года умерли около четверти всех зарегистрированных с ВИЧ граждан России. Хуже всего ситуация в пяти регионах, — пишет РБК со ссылкой на документы Роспотребнадзора. Речь идет о Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской и Оренбургской областях.

В свою очередь, в Минздраве России в прошлом году говорили, что в нашей стране официально зарегистрированы чуть более 700 тысяч ВИЧ-инфицированных.