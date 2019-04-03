Суд продлил на полгода меру пресечения футболистам Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы продлил на полгода меру пресечения в виде содержания под стражей футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в рамках уголовного дела о двух драках в центре Москвы.

Об этом корр. ТАСС передает из суда.