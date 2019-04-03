Официальный журнал Минобороны рассказал о существовании методик боевой парапсихологии

С их помощью якобы можно проникать в мысли противника и взламывать компьютерные программы.

На статью «Суперсолдат для войн будущего» полковника запаса Николая Пороскова, опубликованную в февральском номере «Армейского сборника», обратил внимание РБК. В заметке утверждается, что разработанные в 1980-х советскими ученым техники российский спецназ использовал во время чеченской компании для того, чтобы «вскрыть замысел противника и состав привлекаемых сил и средств». Утверждается, что владеющий технологией метаконтакта может, например, вести «невербальный допрос», видя «насквозь» собеседника. «Боевая парапсихология» также якобы помогает учить иностранные языки, лечить раненых, долгое время не есть и не спать, отдавать с помощью телепатии приказы животным и выявлять «потенциальных кандидатов в террористические группировки». Более того, как утверждает автор, оказалось возможным воздействовать на технику и даже читать закрытые в сейфе документы на незнакомых языках.

Между тем, председатель комиссии по борьбе со лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров сказал РБК, что «боевая парапсихология» является выдумкой и признана лженаучной.