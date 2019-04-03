Конституционный суд России отказался изучать вопрос о законности повышения пенсионного возраста

Как пояснили там, оценка такого решения правительства находится вне компетенции КС. В ответе, который был опубликован сегодня, говорится, что вопрос о пенсионном возрасте является прерогативой законодателя. В Конституции не говорится о необходимости референдума в подобных случаях, — передает Интерфакс.

Ранее с жалобой на решение повысить пенсионный возраст в Конституционный суд обратилась группа депутатов Государственной думы. Авторы запроса посчитали, что это не соответствует критериям социального государства.