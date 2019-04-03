Статью о существовании военных методик боевой парапсихологии опубликовал официальный журнал Министерства обороны «Армейский сборник». В заметке говорится, что такую методику использовал российский спецназ в Чечне, — пишет издание РБК. Автором публикации под названием «Суперсолдат для войн будущего» стал полковник запаса Николай Поросков. Он утверждает, что российские специалисты научились телепатии, работая с дельфинами. Усилием мысли, — говорится в официальном журнале Минобороны, — можно сбивать компьютерные программы, подслушивать разговор, нарушать коммуникации. Кроме того, удачей завершились эксперименты по чтению документа, лежащего в сейфе, даже если он на незнакомом иностранном языке.