Законопроект о санкциях против России за вмешательство в выборы внесен в американский Сенат

В документе утверждается, что помимо президентской кампании 2016-го года Москва пыталась вмешиваться в промежуточные выборы 2018-го. Санкции предполагаются против крупнейших российских банков, энергетических компаний, ряда высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Авторы законопроекта хотят запретить американским предпринимателям новые инвестиции в энергетический сектор России, а также какие-либо действия с суверенным долгом нашей страны.