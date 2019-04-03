Сегодня пройдут полуфинальные матчи Кубка России по футболу

Впервые в нашей стране будет использоваться Система Видеопомощи Арбитрам.

Еще в декабре в Краснодаре на матче местной команды с Ахматом система ВАР впервые была протестирована. Правда, то испытание было сугубо техническим. Затем в течение четырёх месяцев проводилась интенсивная работа по подготовке первой группы судей и видеоассистентов. И вот сегодня в Кубковых матчах они покажут, чему научились. Отмечу, что в этой связи РФС даже внес изменения в составы судейских бригад. Первыми с системой ВАР будут работать одни из самых квалифицированных специалистов – арбитры ФИФА Михаил Вилков и Сергей Карасев.

Что же касается состава полуфинальных пар, то противостояние Локомотива и Ростова привлекает куда больший интерес. Обе команды показывают приличный футбол и после зимнего перерыва еще не проигрывали. Впрочем, тем же может похвастать и тульский Арсенал, который сыграет сегодня в Екатеринбурге против Урала.

Финалисты Кубка страны определяться 15-го мая, когда и пройдут ответные матчи.