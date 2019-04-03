Следствие просит пролить еще на полгода заключение под стражу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Защита настаивает на подписке о невыезде или домашнем аресте. Вопрос решается сейчас в Пресненском суде Москвы.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей в октябре прошлого года в Москве.

Спортсмены частично признают вину,но категорически отрицают обвинение в хулиганстве. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.