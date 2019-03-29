Суд в Магасе арестовал на 10 суток четырех задержанных лидеров протестов в  Ингушетии

Одного из них, старейшину Ахмеда Барахоева, признали виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Остальных осудили по той же статье.

Председателя совета тейпов Малсага Ужахова также оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Адвокат Калой Ахильгов рассказал «Эху Москвы», что сегодня утром к активистам ворвались силовики и задержали их.

На прошлой неделе глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров призвал привлечь к ответственности организаторов и участников митинга в Магасе. Он заявил, что эта акция была безответственным и вредительским шагом.

Напомним, — участники акции протестовали против внесение изменений в региональный закон о референдуме, а затем потребовали отставки главы республики.