В НАТО разработают пакет мер, которые обеспечат безопасный проход украинских судов через Керченский пролив

Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО, собравшиеся сегодня в Вашингтоне для празднования 70-летия со дня подписания Североатлантического договора, намерены разработать пакет мер, которые обеспечат безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море, сообщают зарубежные СМИ.

Как заявила на встрече с журналистами в Вашингтоне представитель США в ООН, запланированные Североатлантическим альянсом шаги крайне важны не только для Украины, но и для других стран, которые являются соседями России по черноморскому региону. Речь идет о мерах по укреплению разведки, в том числе воздушной, а также об отправке большего количества кораблей НАТО в Черное море. Кей Бейли Хатчинсон также подчеркнула, что, цитата, «страны Альянса должны иметь возможность противостоять России в Черном море», заявив о недопустимости содержания в Москве захваченных там ранее украинских моряков. Как отмечает обозреватель сайта Дойче велле, с начала 90-х годов – с крахом коммунизма и распадом Советского союза – ситуация в НАТО коренным образом изменилась. Последствием радикальных перемен в Европе стало также вступление в Североатлантический альянс большинства бывших стран-участниц Варшавского договора, экс-союзников СССР, среди которых страны Балтии, Хорватия, Чехия, Румыния и Польша.

Между тем, отмечает сайт Дойче велле, положение аналогичное холодной войне, вернулось. Россия вновь начала вооружаться, считая, что экспансия НАТО на восток угрожает ее безопасности. Такая ситуация замедляет дальнейшее расширение организации, поскольку она не хочет вызвать новые конфликты в регионе, и поэтому таким странам как, например, Украина и Грузия не стоит пока надеяться на членство в НАТО. Между тем, как пишет сайт Голоса Америки, в своих новых инициативах по обеспечению безопасности в акватории Черного моря НАТО рассчитывает на помощь стран Центральной и Восточной Европы, в частности, стран Балтии и Польши. Сайт напоминает, что в минувший понедельник, в преддверии встречи глав МИД военно-политического блока его генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил о достигнутом между членами Альянса соглашении по выделению 260 миллионов долларов на строительство военной инфраструктуры для сил США в Польше. Эти средства пойдут на строительство военных объектов для складирования и ремонта военной техники.

По словам Столтенберга, в рамках встречи министров иностранных дела НАТО в Вашингтоне планируется также обсудить детали предстоящий совместных военных учений НАТО с Грузией.