Прощание с актером Алексеем Булдаковым, по предварительным данным, пройдет в воскресенье в московском Доме кино

Тело должны отправить в Москву из Монголии уже завтра. В российском посольстве заверили агентство ТАСС, что решены все необходимые вопросы. Народный артист скончался на 69-м году жизни во время гастролей.

Булдаков стал известен благодаря роли генерала в комедиях Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», «Операция «С Новым годом!»», «Особенности национальной рыбалки» и других.