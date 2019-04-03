В американский Сенат внесен законопроект о новых санкциях против России

Авторы документа предлагают эти меры как ответ на вмешательство в выборы президента. Как передает агентство РИА Новости, документ предлагает блокировать активы высокопоставленных политиков и предпринимателей из России, запретить им въезд в США. В свою очередь, американским бизнесменам предлагается запретить сделки с суверенным долгом России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. В тексте говорится о возможной блокировке активов двух из четырех крупнейших российских банков.