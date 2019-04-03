Росстат: Почти треть российских семей не может позволить купить всем домочадцам по две пары обуви

Почти треть российских семей не может позволить купить всем домочадцам по две пары обуви, — говорится в исследовании Росстата. Почти 80% домохозяйств испытывают финансовые затруднения при покупке самого необходимого, — приводит газета РБК данные из отчета ведомства. Около половины не могут ежегодно хотя бы неделю отдыхать вне дома.

В Кремле уже сказали, что эта информация вызывает вопросы, и ответы хотели бы получить у тех, кто проводил исследование, — заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Член ЦК КПРФ и депутат Госдумы Валерий Рашкин считает, что данным Росстата можно доверять. По мнению Рашкина, самой большой проблемой сегодня являются микрокредиты. Именно они ведут к еще большему обнищанию населения.