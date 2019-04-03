Гособвинитель по делу футболистов Кокорина и Мамаева находится под государственной защитой

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное слушание в Пресненский суд в сопровождении двух бойцов ОМОНа, перелает агентство «Москва». Представители суда предупредили журналистов, что прокурора нельзя фотографировать. Тарасова ранее представляла обвинение по ряду громких дел, в том числе о массовой драке на Хованском кладбище, напоминает агентство ТАСС.

Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в нападении на нескольких человек в центре Москвы. Это произошло в октябре прошлого года. Несколько месяцев они и другие фигуранты этого дела находятся под арестом.