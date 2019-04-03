Министерство финансов не будет раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу перед Россией

Платеж должен был состояться в конце марта. Программа по госкредитам любому суверенному заемщику засекречена, сказал журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи. В конце января он допускал, что с возвратом долга Венесуэлы могут возникнуть проблемы, напоминает издание РБК. Сторчак в то же время отмечал, что Каракас исправно обслуживал кредит от России на $3 млрд. и ни разу не допускал просрочек.