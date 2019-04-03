В Кремле хотели бы получить разъяснения Росстата по данным о финансовом положении домохозяйств

Согласно новому исследованию ведомства, почти треть российских семей не имеет средств на покупку обуви. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в администрации президента затрудняются в понимании таких цифр и хотели бы узнать у статистиков, откуда они получили такие сведения.

Как пишет издание РБК, согласно свежему отчету Росстата, почти 80% российских семей испытывают финансовые трудности.