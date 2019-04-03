Шведское культурное сообщество призывает бойкотировать конкурс «Евровидение» в Израиле

Это связано с позицией еврейского государства по отношению к палестинскому народу.

«Пока Израиль ведет политику апартеида и отказывает палестинцам в их основных правах человека, мы должны отказаться от участия в культурных обменах с Израилем», — говорится в петиции, опубликованной в газете «Афтонбладет». Воззвание подписали свыше 170 известных шведских певцов, артистов и деятелей культуры. Они отмечают, что не могут «молча смотреть, как Израиль пользуется музыкальным конкурсом, чтобы скрыть свои преступления». Авторы письма напоминают, что «спустя всего несколько дней после победы страны в финале «Евровидения» в мае прошлого года израильская армия убила 62 палестинцев во время протеста против условий жизни в Газе, которые скорее напоминают тюремное заключение». Подчеркивается, что шестеро убитых – дети. А в это время премьер-министр Беньямин Нетаньяху восхищался успехом на конкурсе певицы Нетты Барзилай, назвав ее лучшим послом Израиля в мире.

«Евровидение» пройдет в Телль-Авиве в середине мая. Швецию на нем представит Йон Лундвик с песней «Too Late for Love».

От России на конкурс уже второй раз поедет Сергей Лазарев.