Сенаторы США намерены внести на рассмотрение Конгресса законопроект с угрозой жестких санкций против России

Как утверждается, документ будет призван предотвратить угрозу вмешательства Москвы в американские выборы.

Согласно законопроекту, директор Национальной разведки США должен будет определять, вмешивалась ли Россия или какая-либо другая страна в любые федеральные выборы. Об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, у главы нацразведки на выявление подобного вмешательства будет 30 дней. Если оно будет определено, Конгресс, согласно документу, может ввести санкции в течение 10 дней, не согласовывая их с президентом США. Ограничения, в свою очередь, могут коснуться крупнейших российских банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на любые операции с российским суверенным долгом и на взаимодействие со структурами, которые контролируются Москвой. Наконец, сенаторы потребовали заморозить любые активы российских энергетических и оборонных компаний в США. Похожий законопроект был внесен в Конгресс в начале прошлого года, однако он так и не был принят.

В конце марта генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не установило связей штаба Дональда Трампа с Москвой в ходе президентских выборов 2016 года.