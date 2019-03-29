Прощание с Алексеем Булдаковым , по предварительным данным, пройдет 7 апреля в Московском Доме кино

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым, по предварительным данным, пройдет 7 апреля в Московском Доме кино, — сообщает ТАСС.

Смерть Алексея Булдакова произошла во время гастролей. Об этом сообщила директор Гильдии актеров кино и театра России Валерия Гущина.

Алексей Булдаков сыграл более 70 ролей в кинофильмах. Самой известной стала роль генерала в фильме «Особенности национальной охоты», за которую он получил кинопремию НИКА в 96-м году.