Михаил Виноградов: Тема преемственности табуирована в КПРФ

Тема преемственности табуирована в КПРФ. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Михаил Виноградов, комментируя реакцию лидера КПРФ Геннадия Зюганова на вопрос журналистов о преемственности в партии.

«Судя по первой реакции Зюганова, тема по-прежнему запрещена к публичному обсуждению. Понятно, что публичного сценария по преемственности у КПРФ нет, а варианты есть самые разные от нового Черненко до нового Горбачева. Составляя список возможных преемников Зюганова, мы пошли по консервативному пути и взяли двадцатку самых статусных, заметных представителей КПРФ и посмотрели на сильные стороны каждого из них», — сказал политолог.

Фонд «Петербургская политика» Михаила Виноградова составил топ-20 потенциальных преемников Геннадия Зюганова на посту председателя КПРФ. На первом месте оказался беспартийный экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Сам лидер коммунистов не воспринял всерьез попытки политологов подыскать ему преемника. «Не дождетесь», – заявил он журналистам, комментируя этот вопрос.

Отчетно-выборный съезд КПРФ планируется в 2021 году.