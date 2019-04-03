Международный трибунал в Гааге отказал Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре

В решении судьи отмечается, что для рассмотрения ходатайства нет юридических оснований, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу трибунала.



Напомним, — судебный процесс по делу Караджича начался в 2009 году, семь лет спустя он был приговорен к 40 годам заключения и признан виновным в геноциде в Сребренице, а также в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Караджич подал апелляцию, после чего судьи посчитали 40 лет слишком мягким приговором и вынесли решение о пожизненном приговоре.