Прощание с Алексеем Булдаковым, по предварительным данным, пройдет 7 апреля в Московском Доме кино

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым по предварительным данным пройдет 7 апреля в Московском Доме кино, — сообщает ТАСС.

Актер скончался на 69-м году жизни. По разным данным, он находился в Монголии на гастролях или в туристической поездке. Умер скоропостижно – у него оторвался тромб.

Алексей Булдаков сыграл более 70 ролей в кинофильмах. Самой известной стала роль генерала в фильме «Особенности национальной охоты», за которую он получил кинопремию НИКА в 96-м году.