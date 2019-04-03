Немецкая прокуратура установила причину смерти пассажиров самолета, потерпевшего крушение возле от Франкфурта-на-Майне

Прокуратура немецкого города Дармштадт установила причину смерти пассажиров и пилота одномоторного самолета, потерпевшего крушение недалеко от Франкфурта-на-Майне. В нем находились глава совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец.

Старший прокурор Роберт Хартманн сообщил «Эху», что во вторник была проведена судебная экспертиза останков трех жертв катастрофы. Ее целью было установление причин смерти находившихся в самолете людей.

Пассажиры и пилот погибли в результате телесных повреждений, полученных во время аварийного падения самолета и его последствий. Экспертиза показала, что смерть наступила не из-за воздействия третьих лиц.

Идентичность пассажиров и пилота будет официально подтверждена на следующей неделе. Прокурор подчеркнул, что для этого понадобится анализ ДНК, так как визуальное определение личности невозможно. Поскольку прямые родственники погибших прибыли на место происшествия, материал для анализа присутствует.

Установлением причин крушения занимается Германское ведомство по расследованию авиакатастроф. Его представитель Гермоут Фрайтаг рассказал «Эху», что по правилам Международной организации гражданской авиации к процедуре будут подключены коллеги из России и США, поскольку самолет американского производства был зарегистрирован в нашей стране.

Промежуточные материалы расследования причин катастрофы будут опубликованы через шесть-восемь недель. Для их анализа и окончательного заключения потребуется несколько месяцев.