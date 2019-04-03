Фонд «Петербургская политика» Виноградова составил топ-20 потенциальных преемников Зюганова на посту председателя КПРФ

Фонд «Петербургская политика» Михаила Виноградова составил топ-20 потенциальных преемников Геннадия Зюганова на посту председателя КПРФ. На первом месте оказался беспартийный экс-кандидат в президенты Павел Грудинин.

Директор «Совхоза имени Ленина» — самая медийная персона из всех кандидатов. К его плюсам политологи также отнесли общероссийскую известность, финансовый потенциал, доверие со стороны части руководства КПРФ и управленческий опыт. К минусам – уязвимость для контрпропаганды, отсутствие бонусов от участия в выборах и острый конфликт с федеральными элитами.

Второе место занял глава Хакасии Валентин Коновалов. На третьей строчке губернатор Иркутской области и член президиума ЦК КПРФ Сергей Левченко, ставший первым губернатором от КПРФ после возвращения прямых выборов. В список также попал внук лидера партии Леонид Зюганов и кандидат КПРФ на выборах мэра Москвы Вадим Кумин.

Сам лидер коммунистов не воспринял всерьез попытки политологов подыскать ему преемника. «Не дождетесь», — сказал он, комментируя этот вопрос. Говоря о возможности передачи партийной власти Грудинину, Зюганов напомнил, что тот не является членом КПРФ. Он также отметил, что в партии «наследников нет» и такое решение утверждается коллегиально.

Отчетно-выборный съезд КПРФ планируется лишь в 2021 году