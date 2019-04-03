Конституционный совет Алжира рассматривает прошение об отставке 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики

Конституционный совет Алжира в эти минуты рассматривает прошение об отставке 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики. Об этом сообщает информационный портал страны «Альжери директ».

По действующему закону КС должен принять решение о вакантности места главы государства. Затем должен быть созван парламент, который назначит временного главу государства. В этом случае временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, который возглавляет верхнюю палату парламента.