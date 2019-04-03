Актер Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов. Подробной информации у Союза нет, известно только, что Алексей Булдаков был на гастролях. У него отоврался тромб. Между тем, президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов сообщил РБК, что Алексей Булдаков находился в Монголии как турист. Он умер ночью, не приходя в сознание. В пресс-службе посольства России в Монголии сказали, что тело артиста будет отправлено на родину в ближайшие дни. Булдаков стал широко известным после исполнения главной роли в фильме «Особенности национальной охоты». Он снялся в десятках кинокартинах.