Сенаторы США намерены внести сегодня на рассмотрение Конгресса законопроект с угрозой жестких санкций против России

Американские сенаторы намерены внести сегодня на рассмотрение Конгресса законопроект с угрозой жестких санкций против России. По мнению сенаторов, они должны быть введены для предотвращения вмешательства в американские выборы, — он называется «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебный режим», сообщает агентство Reuters.

Законопроект предусматривает ограничения против банковского, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также в отношении суверенного российского долга. В список входят, в частности, Сбербанк, ВТБ, Газпром-Банк и Внешэкономбанк.

Похожий законопроект был внесен в Конгресс в начале прошлого года, однако тогда он не был принят.