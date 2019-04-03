Кремль попросил Росстат разъяснить данные ведомства, что каждому третьему россиянину не хватает денег на покупку обуви

Кремль попросил Росстат разъяснить данные ведомства о том, что каждому третьему россиянину не хватает денег на покупку обуви. «Мы затрудняемся в понимании эти данных», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Росстат сообщил, что у 35,4 процентов семей нет финансовой возможности купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи.

Почти 80% опрошенных заявили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого, 53% сказали, что не могут справиться с неожиданными тратами . 10% сообщили, что не могут позволить себе питаться мясом, рыбой или равноценной вегетарианской пищей хотя бы раз в два дня.